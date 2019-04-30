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Неймар повідомив Марсело, що хоче грати за Реал, – ЗМІ

16:25 248 Читать на русском
Неймар повідомив Марсело, що хоче грати за Реал, – ЗМІ
Неймар та Марсело / фото із соцмереж

Нападник Парі Сен-Жермен Неймар хоче продовжити кар'єру в мадридському Реалі.

27-річний футболіст вже повідомив про своє бажання перебратися в Мадрид партнеру по збірній Бразилії захиснику Марсело, який виступає за "вершкових", стверджує El Chiringuito.

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Неймар перейшов в ПСЖ влітку 2017 року з Барселони. Сума трансферу склала рекордні 222 млн євро. Раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що бразилець хоче покинути паризький клуб і повернутися на Камп Ноу або перейти в Реал.

В нинішньому сезоні Неймар провів за ПСЖ 14 матчів в чемпіонаті Франції, в яких відзначився 13 голами і 6 результативними передачами.

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Теги
Іспанія Марсело Марсело Неймар Неймар Реал Мадрид Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ
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