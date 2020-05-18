Капелло назвав ідеальний клуб для Холанда

Знаменитий італійський тренер вважає, що Ерлінг Холанд зможе прогресувати під керівництвом Юргена Клоппа в Ліверпулі.

Нагадаємо, Холанд перейшов у Борусію Д в січні за 20 млн євро. У 9 матчах Бундесліги 19-річний норвежець забив 10 голів.

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"Габарити, швидкість і націленість на ворота Холанда у поєднанні з тренерськими здібностями Юргена Клоппа стали б прекрасним союзом. Цей форвард володіє потрібними якостями для виступу в англійській Прем'єр-лізі, а в складі Ліверпуля він став би ще сильнішим", – цитує Капелло Daily Mail з посиланням на Sky Sport.

До слова, 73-річний дон Фабіо встиг потренувати Мілан, Рому, Ювентус, Реал, а також збірні Англії та Росії. Останнім місцем його роботи став китайський Цзянсу Сунін.

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