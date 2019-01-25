Реал – Жирона – 4:2 – видео голов и обзор матча

Мадридский Реал переиграл Жирону в первом матче 1/4 финала Кубка Испании. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Кубок Испании, 1/4 финала, первые матчи

Реал – Жирона – 4:2

Голы: Лукас Васкес, 18, Серхио Рамос, 42 (пенальти), 77, Бензема, 81 – Лосано, 7, Гранель, 66 (пенальти)

Реал перестрелял Жирону благодаря дублю Серхио Рамоса

"Сливочные" пропустили первыми уже в дебюте встречи, но забили дважды еще до перерыва. На гол каталонца Лосано нашелся ответ у Лукаса Васкеса и Серхио Рамоса, который снова реализовал пенальти в стиле Антонина Паненки.

После перерыва очередь выполнять одиннадцатиметровый была у Жироны. Однако, сравняли счет гости ненадолго. Сначала Рамос головой, а затем Бензема ударом с нескольких метров сделали преимущество Реала убедительнее. Итак, 4:2 – неплохой задел перед ответным матчем через неделю.