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Реал – Жирона – 4:2 – видео голов и обзор матча

25 января 00:48 1016 Читати українською
Реал – Жирона – 4:2 – видео голов и обзор матча
Реал – Жирона – 4:2 – видео голов и обзор матча / Marca

Мадридский Реал переиграл Жирону в первом матче 1/4 финала Кубка Испании. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Кубок Испании, 1/4 финала, первые матчи

Реал – Жирона – 4:2

Голы: Лукас Васкес, 18, Серхио Рамос, 42 (пенальти), 77, Бензема, 81 – Лосано, 7, Гранель, 66 (пенальти)

Реал перестрелял Жирону благодаря дублю Серхио Рамоса

"Сливочные" пропустили первыми уже в дебюте встречи, но забили дважды еще до перерыва. На гол каталонца Лосано нашелся ответ у Лукаса Васкеса и Серхио Рамоса, который снова реализовал пенальти в стиле Антонина Паненки.

После перерыва очередь выполнять одиннадцатиметровый была у Жироны. Однако, сравняли счет гости ненадолго. Сначала Рамос головой, а затем Бензема ударом с нескольких метров сделали преимущество Реала убедительнее. Итак, 4:2 – неплохой задел перед ответным матчем через неделю.

Кубок Испании1/4 финала, первые матчи

Реал Мадрид - Жирона: Четверг 24 января 2019

Реал Мадрид
Матч окончен
4 : 2
Жирона
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Испания Видеоновости Кубок Испании 2018/19 Реал Мадрид Реал Мадрид Жирона Жирона Реал Мадрид - Жирона
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