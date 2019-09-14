Реал Мадрид – Леванте: пряма відеотрансляція матчу

Німеччина — 14:21 703
-
Коноплянка провалив шлях до Барселони, але в Шахтарі має шанс частково реабілітуватися
-
Гасперіні не поспішає святкувати вихід з групи Ліги чемпіонів – тренер Аталанти відзначив рівень Шахтаря та Динамо ЗЛіга чемпіонів — 12:38 325
-
Золоті 90-ті: Гвардіола, кривава бійня у Сараєво, f*ck off від Баджо і ще 27 фото "старої школи"Овертайм — 12:00 3345
-
Карпати – Ворскла, Олександрія – СК Дніпро-1: анонс матчів УПЛУкраїна — 08:30 1722
-
Шахтар – Зоря: анонс матчу УПЛУкраїна — 08:00 2892