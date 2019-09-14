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Реал Мадрид – Леванте: пряма відеотрансляція матчу

13:30 110 Читать на русском
Реал Мадрид – Леванте: пряма відеотрансляція матчу
Реал Мадрид – Леванте: пряма відеотрансляція матчу

Реал приймає Леванте в рамках 4-го туру Прімери. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

25’ Карім Бензема
32’ Карім Бензема
40’ Каземіро
 
25’ Карім Бензема
32’ Карім Бензема
40’ Каземіро

Поєдинок 4-го туру чемпіонату Іспанії Реал Мадрид – Леванте розпочнеться о 14:00 за київським часом. Пряму відеотрансляцію зустрічі ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн матчу.

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Теги
Леванте Леванте Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Реал Мадрид - Леванте Відеоновини
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