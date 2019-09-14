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Реал Мадрид – Леванте: прямая видеотрансляция матча

13:30 86 Читати українською
Реал Мадрид – Леванте: прямая видеотрансляция матча
Реал Мадрид – Леванте: прямая видеотрансляция матча

Реал принимает Леванте в рамках 4-го тура Примеры. Смотрите прямую видеотрансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

25’ Карим Бензема
32’ Карим Бензема
40’ Каземиро
 
Борха Майораль 49’
Гонсало Мелеро 75’
25’ Карим Бензема
32’ Карим Бензема
40’ Каземиро
49’ Борха Майораль
75’ Гонсало Мелеро

Поединок 4-го тура чемпионата Испании Реал Мадрид – Леванте начнется в 14:00 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию встречи вы можете посмотреть непосредственно в этой новости. "Футбол 24" проведет текстовый онлайн матча.

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