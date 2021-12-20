Реал, Ліверпуль та Манчестер Сіті стежать за оборонцем Вулверхемптона
Захисник Вулверхемптона Раян Аїт-Нурі перебуває у полі зору провідних клубів Європи.
Вдалі виступи 20-річного француза не залишилися непоміченими. Ліверпуль, Манчестер Сіті та мадридський Реал готові вступити у боротьбу за Аїт-Нурі, повідомляє El Nacional.
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За інформацією джерела, саме висока конкуренція може змусити потенційного покупця форсувати перехід. Водночас зазначається, що трансфер цього гравця розглядають як інвестицію у майбутнє. Цього сезону Аїт-Нурі у дев'яти матчах АПЛ віддав одну гольову передачу.
До слова, Вулверхемптон лише влітку 2021 року придбав права на Раяна Аїт-Нурі у Анже за 11,1 млн євро, підписавши з ним контракт до 2026 року. Чинна ринкова вартість захисника молодіжної збірної Франції оцінюється у 18 млн.
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