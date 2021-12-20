Удачные выступления 20-летнего француза не остались незамеченными. Ливерпуль, Манчестер Сити и мадридский Реал готовы вступить в борьбу за Аит-Нури, сообщает El Nacional.

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По информации источника, самая именно конкуренция может заставить потенциального покупателя форсировать переход. В то же время, трансфер этого игрока рассматривают как инвестицию в будущее. В этом сезоне Аит-Нури в девяти матчах АПЛ отдал одну голевую передачу.

К слову, Вулверхэмптон лишь летом 2021 года приобрел права на Райана Аит-Нури у Анже за 11,1 млн евро, подписав с ним контракт до 2026 года. Действующая рыночная стоимость защитника молодежной сборной Франции оценивается в 18 миллионов.

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