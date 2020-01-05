Реал хоче віддати Браїма Діаса в оренду – хавбек вже відмовився від одного з варіантів

Півзахисник Реала Браїм Діас відхилив варіант зі своєю орендою в один із клубів Ла Ліги.

Мадридці не проти віддати свого гравця в оренду до кінця сезону, адже наразі він не має шансів пробитися в основу команди Зідана. 20-річний футболіст отримав пропозицію від Хетафе, але відхилив її. Клуб з передмістя Мадрида був готовий надати Діасу ігрову практику, взявши його в оренду до кінця поточного сезону.

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"Ми просили Флорентіно Переса віддати Браїма в нашу команду. Але Перес мені сказав, що Діас не хоче залишати Мадрид прямо зараз. Він подобається нашому тренеру, тож міг би мати у нас стабільну ігрову практику, але відхилив таку можливість. Можливо, щось зміниться у майбутньому", – цитує президента Хетафе Анхеля Торреса goal.com.

Нагадаємо, Браїм Діас перейшов у Реал на початку 2019 року із Манчестер Сіті. В поточному сезоні він провів на полі 40 хвилин у 4 матчах за "вершкових" у всіх турнірах.

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