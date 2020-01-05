Реал узгодив трансфер Рейньєра за 30 млн євро, – Marca

Атакувальний півзахисник Фламенго Рейньєр близький до переходу у Реал.

Мадридський клуб домовився про перехід талановитого бразильця за 30 млн євро, стверджує Marca.

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"Вершкові" почекають до 19 січня, коли хавбеку виповниться 18 років і він зможе підписати контракт. Джерело додає, що Королівський клуб виграв боротьбу за тінейджера у таких грандів, як Барселона, Атлетіко, Манчестер Сіті та ПСЖ. Щоправда, спочатку Рейньєру доведеться відправитися у дубль Реала, Кастілью, яку очолює легендарний Рауль.

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У поточному сезоні Рейньєр дебютував у головній команді Фламенгу і встиг відзначитися 6 голами в 14 матчах чемпіонату Бразилії.