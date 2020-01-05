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Реал хочет отдать Браима Диаса в аренду – хавбек уже отказался от одного из вариантов

5 января 18:23 106 Читати українською
Реал хочет отдать Браима Диаса в аренду – хавбек уже отказался от одного из вариантов
Браим Диас / Marca

Полузащитник Реала Браим Диас отклонил вариант со своей арендой в один из клубов Ла Лиги.

Мадридцы не прочь отдать своего игрока в аренду до конца сезона, ведь сейчас он не имеет шансов пробиться в основу команды Зидана. 20-летний футболист получил предложение от Хетафе, но отклонил его. Клуб из пригорода Мадрида был готов предоставить Диасу игровую практику, взяв его в аренду до конца текущего сезона.

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"Мы просили Флорентино Переса отдать Браима в нашу команду. Но Перес сказал мне, что Диас не хочет покидать Мадрид прямо сейчас. Он нравится нашему тренеру, поэтому мог бы иметь у нас стабильную игровую практику, но отклонил такую ​​возможность. Возможно, что-то изменится в будущем", – цитирует президента Хетафе Анхеля Торреса goal.com.

Напомним, Браим Диас перешел в Реал в начале 2019 из Манчестер Сити. В текущем сезоне он провел на поле 40 минут в 4 матчах за "сливочных" во всех турнирах.

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