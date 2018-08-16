toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
БРАГА - ЗОРЯ БОРДО - МАРІУПОЛЬ ЛІГА ЄВРОПИ ТРАНСФЕРИ

Реал хоче повернути свого вихованця Маркоса Алонсо

17:05 445 Читать на русском
Реал хоче повернути свого вихованця Маркоса Алонсо
Маркос Алонсо / фото: ФК Челсі

Мадридський Реал зацікавлений у послугах захисника Челсі Маркоса Алонсо.

Про це повідомляє авторитетне британське видання The Guardian. Після вдалого відрізку у складі Челсі на Бернабеу серйозно задумались про повернення іспанця, пише ресурс.

Марсело: Ми провалилися, і це коштувало нам титулу

Нагадаємо, Маркус Алонсо є вихованцем Реала, але за дорослу команду "вершкових" зіграв лише одного разу, вийшовши у 2010 році на заміну.

За 2 сезони у Челсі Алонсо провів 81 матч та забив 14 м'ячів.

Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Англія Іспанія Трансфери Реал Мадрид Трансфери Чемпіонату Іспанії Маркос Алонсо Маркос Алонсо Челсі Челсі Реал Мадрид Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
58
хв
Бордо
21:45
Маріуполь
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук