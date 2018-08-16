Реал хоче повернути свого вихованця Маркоса Алонсо

Мадридський Реал зацікавлений у послугах захисника Челсі Маркоса Алонсо.

Про це повідомляє авторитетне британське видання The Guardian. Після вдалого відрізку у складі Челсі на Бернабеу серйозно задумались про повернення іспанця, пише ресурс.

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Нагадаємо, Маркус Алонсо є вихованцем Реала, але за дорослу команду "вершкових" зіграв лише одного разу, вийшовши у 2010 році на заміну.

За 2 сезони у Челсі Алонсо провів 81 матч та забив 14 м'ячів.