Реал хочет вернуть своего воспитанника Маркоса Алонсо

Мадридский Реал заинтересован в услугах защитника Челси Маркоса Алонсо.

Об этом сообщает британское издание The Guardian. После удачного отрезка в составе Челси на Бернабеу серьезно задумались о возвращении испанца, пишет ресурс.

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Напомним, Маркус Алонсо является воспитанником Реала, но за взрослую команду "сливочных" сыграл лишь однажды, выйдя в 2010 году на замену.

За 2 сезона в Челси Алонсо провел 81 матч и забил 14 мячей.