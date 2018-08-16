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Реал хочет вернуть своего воспитанника Маркоса Алонсо

17:05 30 Читати українською
Реал хочет вернуть своего воспитанника Маркоса Алонсо
Маркос Алонсо / фото: ФК Челси

Мадридский Реал заинтересован в услугах защитника Челси Маркоса Алонсо.

Об этом сообщает британское издание The Guardian. После удачного отрезка в составе Челси на Бернабеу серьезно задумались о возвращении испанца, пишет ресурс.

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Напомним, Маркус Алонсо является воспитанником Реала, но за взрослую команду "сливочных" сыграл лишь однажды, выйдя в 2010 году на замену.

За 2 сезона в Челси Алонсо провел 81 матч и забил 14 мячей.

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