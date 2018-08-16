Марсело: Ми провалилися, і це коштувало нам титулу

Захисник мадридського Реала Марсело спробував пояснити причини поразки своєї команди у матчі за Суперкубок УЄФА проти Атлетіко (2:4).

"Футбол – він такий. Переможцями стають ті, хто робить менше помилок. Сьогодні ми провалилися, і не хочемо повторювати ці помилки, тому що вони коштували нам титулу. Суперники зробили менше помилок і заслужили перемогу.

Реал – Атлетіко – 2:4 – відео голів та огляд матчу

Це помилки, які виникають внаслідок втоми, від незначного тренування. Багато гравців пізно повернулися з Чемпіонату світу, але це нас не виправдовує.

Ми добре зіграли і контролювали м’яч практично весь поєдинок. Важко грати після забитого голу на старті матчу. І потім ми провалилися в двох моментах, де ніколи раніше не провалювалися. Це коштувало нам нічиї. В екстра таймі ми намагалися зробити все можливе, але наша боротьба була виснажливою, і, я думаю, це сповільнило нас", – цитує Марсело офіційний сайт Реала.

Атлетіко в яскравому матчі переміг Реал і завоював Суперкубок УЄФА