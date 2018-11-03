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Реал хоче безкоштовно підписати юного таланта Манчестер Сіті Діаса, який у останньому матчі зробив дубль

10:42 176 Читать на русском
Реал хоче безкоштовно підписати юного таланта Манчестер Сіті Діаса, який у останньому матчі зробив дубль
Брахім Діас / соцмережі

Мадридський Реал націлився на 19-річного хавбека Манчестер Сіті Брахіма Діаса.

Перспективний іспанець може дістатись Реалу безкоштовно. Контракт Діаса з Манчестер Сіті втрачає силу після закінчення поточного сезону.

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Останні кілька місяців "містяни" намагались перепідписати угоду, але 19-річний хавбек не поспішає ставити підпис під новим контрактом, передає іспанське видання Marca.

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Реал планує або придбати Брахіма Діаса цієї зими, або дочекатись літа, аби атакувальний півзахисник дістався їм безкоштовно. У цьому сезоні Діас провів за Манчестер Сіті 3 неповні матчі та забив 2 голи.

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