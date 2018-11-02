Гвардіола: Я ніколи не просив керівництво своїх клубів придбати Мессі – він потрібен Барселоні

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів, що хоче, аби Ліонель Мессі залишився у Барселоні.

"Коли я починав роботу в Баварії і Манчестер Сіті, то жодного разу не кликав Мессі до себе. Я ніколи не просив керівництво клубу придбати Мессі.

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Я знаю, наскільки він важливий для Барселони. Я тисячу разів казав, що хочу, щоб він залишився в Барселоні. Я дійсно хочу цього", – цитує Хосепа Гвардіолу Goal.com.

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Так тренер Манчестер Сіті відповів на інформацію видання Еl Mundo про те, що у жовтні 2017 року містяни хотіли придбати Мессі у Барселони за 250 мільйонів євро, а аргентинцю запропонувати контракт у 50 мільйонів євро на рік.

Нагадаємо, Гвардіола був наставником Мессі з 2008 по 2012 рік, коли іспанець тренував каталонську Барселону.