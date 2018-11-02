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Фернандінью, Обамеянг та ще 4 футболісти претендують на звання найкращого гравця жовтня в АПЛ

21:57 257 Читать на русском
Фернандінью, Обамеянг та ще 4 футболісти претендують на звання найкращого гравця жовтня в АПЛ
Фернандінью / Goal.com

Стартувало голосування на звання найкращого гравця жовтня в чемпіонаті Англії.

Серед претендентів є колишній гравець Шахтаря, який наразі виступає за Манчестер Сіті – Фернандінью, повідомляє офіційний сайт Англійської Прем’єр-ліги.

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Окрім бразильця на звання найкращого футболіста претендують: П’єр-Емерік Обамеянг з Арсенала, Рос Барклі з Челсі, Антоні Мартіаль з Манчестер Юнайтед, Метью Раян з Брайтона та Каллум Вілсон з Борнмута.

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Нагадаємо, Фернандінью виступав за Шахтар з 2005 по 2013 рік, після чого бразильський півзахисник і перейшов у Манчестер Сіті.

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