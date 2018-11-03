Реал хочет бесплатно подписать юного таланта Манчестер Сити Диаса, который в последнем матче сделал дубль

Мадридский Реал нацелился на 19-летнего хавбека Манчестер Сити Брахима Диаса.

Перспективный испанец может достаться Реалу бесплатно. Контракт Диаса с Манчестер Сити теряет силу по окончании текущего сезона.

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Последние несколько месяцев "горожане" пытались переподписать соглашение, но 19-летний хавбек не спешит ставить подпись под новым контрактом, передает испанское издание Marca.

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Реал планирует или приобрести Брахима Диаса этой зимой, или дождаться лета, чтобы атакующий полузащитник достался им бесплатно. В этом сезоне Диас провел за Манчестер Сити 3 неполных матча и забил 2 гола.