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Реал готовий відмовитись від трансферу Мбаппе – "вершкові" прагнуть отримати Холанда

09:27 2473 Читать на русском
Реал готовий відмовитись від трансферу Мбаппе – "вершкові" прагнуть отримати Холанда
Ерлінг Холанд / Bild

Мадридський Реал продовжує шукати зіркове підсилення в атаку та зупинив свою увагу на юній зірці Борусії Д Ерлінгу Холанду.

Реал готовий відмовитись від трансферу Мбаппе заради Холанда, інформує The Sun.

Зазначається, що у контракті Холанда є пункт, згідно з яким він може покинути Борусію в 2021 році за 65 млн фунтів. Це набагато більш вигідна альтернатива Мбаппе, трансфер якого оцінюється приблизно в 250 млн фунтів.

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Додається, що Реалу потрібно посилення вже влітку, і мадридський клуб напевно спробує зробити Борусії більш привабливу пропозицію у найближче трансферне вікно.

Нагадаємо, Ерлінг став відкриттям Ліги чемпіонів, забивши у нинішньому розіграші турніру 10 голів. Взимку 19-річний норвежець перебрався із Зальцбурга у дортмундську Борусію.

У поточному сезоні Бундесліги Холанд встиг провести 6 матчів та забити 9 м'ячів.

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