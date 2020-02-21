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УЄФА оголосив найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів

14:25 463 Читать на русском
УЄФА оголосив найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів
Ерлінг Холанд / Твіттер ФК Борусія Д

Визначився переможець серед претендентів на престижну нагороду.

Норвезький форвард дортмундської Борусії Ерлінг Холанд був визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів, повідомляє УЄФА на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Космічний Холанд і чотири одноклубники Маліновського у команді тижня в Лізі чемпіонів

19-річний нападник оформив дубль у ворота ПСЖ у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (2:1) і здобув для своєї команди перевагу перед повторним матчем.

Нагадаємо, окрім норвежця, на цю нагороду також претендували: захисник мадридського Атлетіко Ренан Лоді, захисник Аталанти Ханс Хатебур та голкіпер лондонського Тоттенхема Уго Льоріс.

Холанд – монстр: принизив пафосний ПСЖ, ледь не побив світовий легкоатлетичний рекорд, перевершив Мессі, Кріша і Мбаппе

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Теги
Ліга чемпіонів УЄФА Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд
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