УЄФА оголосив найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів

Визначився переможець серед претендентів на престижну нагороду.

Норвезький форвард дортмундської Борусії Ерлінг Холанд був визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів, повідомляє УЄФА на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

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19-річний нападник оформив дубль у ворота ПСЖ у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (2:1) і здобув для своєї команди перевагу перед повторним матчем.

Нагадаємо, окрім норвежця, на цю нагороду також претендували: захисник мадридського Атлетіко Ренан Лоді, захисник Аталанти Ханс Хатебур та голкіпер лондонського Тоттенхема Уго Льоріс.

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