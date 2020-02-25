Реал готов отказаться от трансфера Мбаппе – "сливочные" стремятся получить Холанда

Мадридский Реал продолжает искать звездное усиление в атаку и остановил свое внимание на юной звезде Боруссии Д Эрлинге Холанде.

Реал готов отказаться от трансфера Мбаппе ради Холланд, информирует The Sun.

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Отмечается, что в контракте Холанда есть пункт, согласно которому он может покинуть Боруссию в 2021 году по 65 млн фунтов. Это гораздо более выгодная альтернатива Мбаппе, трансфер которого оценивается примерно в 250 млн фунтов.

Добавляется, что Реала нужно усиление уже летом, и мадридский клуб наверняка попытается сделать Боруссии более заманчивое предложение в ближайшее трансферное окно.

Напомним, Эрлинг стал открытием Лиги чемпионов, забив в нынешнем розыгрыше турнира 10 голов. Зимой 19-летний норвежец перебрался из Зальцбурга в дортмундскую Боруссию.

В текущем сезоне Бундеслиги Холланд успел провести 6 матчей и забить 9 мячей.

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