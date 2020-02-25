toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ДИНАМО КИЕВ НАПОЛИ - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСИ - БАВАРИЯ

Реал готов отказаться от трансфера Мбаппе – "сливочные" стремятся получить Холанда

09:33 246 Читати українською
Реал готов отказаться от трансфера Мбаппе – "сливочные" стремятся получить Холанда
Эрлинг Холанд / Bild

Мадридский Реал продолжает искать звездное усиление в атаку и остановил свое внимание на юной звезде Боруссии Д Эрлинге Холанде.

Реал готов отказаться от трансфера Мбаппе ради Холланд, информирует The Sun.

УЕФА объявил лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Отмечается, что в контракте Холанда есть пункт, согласно которому он может покинуть Боруссию в 2021 году по 65 млн фунтов. Это гораздо более выгодная альтернатива Мбаппе, трансфер которого оценивается примерно в 250 млн фунтов.

Добавляется, что Реала нужно усиление уже летом, и мадридский клуб наверняка попытается сделать Боруссии более заманчивое предложение в ближайшее трансферное окно.

Напомним, Эрлинг стал открытием Лиги чемпионов, забив в нынешнем розыгрыше турнира 10 голов. Зимой 19-летний норвежец перебрался из Зальцбурга в дортмундскую Боруссию.

В текущем сезоне Бундеслиги Холланд успел провести 6 матчей и забить 9 мячей.

Холанд – монстр: принизив пафосний ПСЖ, ледь не побив світовий легкоатлетичний рекорд, перевершив Мессі, Кріша і Мбаппе

blog_ava
Юный дублер Пятова оценил игру против Десны, пошутив над своим ростом
00:50
358
Теги
Трансферы Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Трансферы Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
33
мин
Наполи
22:00
Барселона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук