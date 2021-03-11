Керівництво мадридського Реала працює над різними варіантами, щоб зберегти у команді Серхіо Рамоса.

Чинна угода іспанського центрбека завершується влітку. Сторони поки не дійшли згоди щодо її пролонгації. Головна проблема – зарплата. Рамос хоче зберегти її на поточному рівні (12 млн євро), а клуб прагне зменшити щорічні виплати на 10%.

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Водночас іспанські ЗМІ стверджують, що Реал та його капітан рішуче налаштовані знайти консенсус. Чимало очікується від особистої зустрічі Рамоса та Флорентіно Переса.

За інформацією ведучого програми El Chiringuito Хосеп Педрероль, президент "вершкових" підготував для Рамоса неординарну пропозицію. Функціонер наполягає на зменшенні зарплати в новому контракті, але обіцяє хороші перспективи для майбутнього. Серхіо гарантують, що в разі бажання розпочати тренерську кар'єру, він отримає посаду в структурі клубу і з часом очолить першу команду.

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