Майбутнє Серхіо Рамоса у мадридському клубі все ще залишається під питанням, але між сторонами вже відбулись певні зрушення.

Серхіо Рамос та Флорентіно Перес протягом тижня кілька разів зустрічались для обговорення важливих питань, зокрема і подальшу співпрацю, повідомляє АВС.

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За інформацією джерела, сторони за результатами перемовин встановили дедлайн для ухвалення рішення щодо продовження партнерства. Сам Серхіо хоче залишитись в Реалі, про що повідомив свого менеджера. Наразі невідомо, коли сторони знову сядуть за стіл переговорів.

Раніше повідомлялось, що "вершкові" пропонують капітану контракт на 2 роки з 10% зниженням зарплатні. Нинішня угода Рамоса з Реалом розрахована до літа 2021-го. У поточному сезоні Серхіо відіграв 18 матчів (3 голи та 1 асист), але зараз заліковує травму.

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