Найбагатший клуб світу близький до трансферу вигнанця Артети – Арсенал отримає смішні гроші
Голкіпер Арсенала Арон Ремсдейл змінить клубну прописку влітку, але залишиться в АПЛ.
Англійський воротар втратив місце в основі "канонірів", оскільки Мікель Артета віддав перевагу Давіду Райї. Влітку, як повідомляє The Telegraph, Арон Ремсдейл перейде до Ньюкасла.
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Арсенал не проти продати 26-річного голкіпера. "Сороки" запропонували за Ремсдейла 15 мільйонів фунтів. Наразі перемовини ще тривають, але близькі до фінальної стадії. Арону Ньюкасл запропонував п'ятирічний контракт.
Ремсдейл виступає за Арсенал з 2021 року. Загалом голкіпер відіграв за "канонірів" у 89 матчах у всіх турнірах. Transfermarkt оцінює Арона у 25 мільйонів євро.
Ньюкасл є одним з найбагатших клубів світу. "Сороки" належать Саудівській Аравії, але мають дотримуватися фінансового фейр-плей і не можуть витрачати багато коштів.
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