Голкіпер Арсенала Арон Ремсдейл змінить клубну прописку влітку, але залишиться в АПЛ.

Англійський воротар втратив місце в основі "канонірів", оскільки Мікель Артета віддав перевагу Давіду Райї. Влітку, як повідомляє The Telegraph, Арон Ремсдейл перейде до Ньюкасла.

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Арсенал не проти продати 26-річного голкіпера. "Сороки" запропонували за Ремсдейла 15 мільйонів фунтів. Наразі перемовини ще тривають, але близькі до фінальної стадії. Арону Ньюкасл запропонував п'ятирічний контракт.

У завершальному турі АПЛ, який відбудеться 19 травня, Арсенал прийматиме Евертон. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "каноніри" мають великі шанси перемогти. Коефіцієнт на успіх Арсенала – 1,17. Звитяга "ірисок" оцінена в 16,26, а нічия – 8,74. Фахівці очікують результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,38, тоді як на тотал менше можна поставити за 3,0.

Ремсдейл виступає за Арсенал з 2021 року. Загалом голкіпер відіграв за "канонірів" у 89 матчах у всіх турнірах. Transfermarkt оцінює Арона у 25 мільйонів євро.

Ньюкасл є одним з найбагатших клубів світу. "Сороки" належать Саудівській Аравії, але мають дотримуватися фінансового фейр-плей і не можуть витрачати багато коштів.

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