Україна страждає від масованих ракетних обстрілів росіян вже не перший тиждень. Терористи атакують критичну інфраструктуру, через що мільйони залишаються без світла та інколи тепла.

Шахтар розпочав кампанію з подолання енергетичної кризи в Україні – європейські клуби просять долучитися

Реал це розуміє, тому відгукнувся на ініціативу Шахтаря, який звернувся до європейських клубів з метою збору генераторів для організації пунктів підтримки українців по всій країні. Мадридці через свій фонд придбали аж 20 електрогенераторів, повідомляє сайт "бланкос".

Варто зауважити, що Реал із перших днів повномасштабної війни підтримує Україну гуманітарно та організовує акції спільно з Андрієм Луніним та Флорентіно Пересом.

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