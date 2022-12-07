Мадридский Реал стал первым европейским клубом, который решил помочь Украине преодолеть последствия российских обстрелов.

Украина страдает от массированных ракетных обстрелов россиян уже не первую неделю. Террористы атакуют критическую инфраструктуру, поэтому миллионы остаются без света и иногда тепла.

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Реал это понимает, поэтому отозвался на инициативу Шахтера, обратившегося к европейским клубам с целью сбора генераторов для организации пунктов поддержки украинцев по всей стране. Мадридцы через свой фонд приобрели 20 электрогенераторов, сообщает сайт "бланкос" .

Следует отметить, что Реал с первых дней полномасштабной войны поддерживает Украину гуманитарно и организует акции совместно с Андреем Луниным и Флорентино Пересом.

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