Чутки про трансфер Кіліана Мбаппе в Реал розкручуються з новою силою.

Мадридці домовилися з ПСЖ про перехід суперзірки влітку 2024 року, стверджує Sport.fr.

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На той час Мбаппе повинен стати вільним агентом, але Реал готовий виплатити французькому гранду певну компенсацію. Зарплата самого Кіліана зменшиться з паризьких 56 млн євро до 35 млн "чистими" на рік. Навіть так форвард з відривом стане найбільш високооплачуваним гравцем Реала – найближчий переслідувач – Девід Алаба – заробляє утричі менше (10,8 млн євро)

Крім цього, "вершкові" готують унікальний бонус для Мбаппе. Реал залишить потенційному суперновачку 100% іміджевих прав, чим не може похизуватися жоден інший футболіст клубу. Віце-чемпіон світу отримуватиме всі гроші за рекламу на власному імені.

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