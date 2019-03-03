toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ЧОРНОМОРЕЦЬ - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛАЦІО - РОМА

"Реал буде боротися за чемпіонство", – Соларі прокоментував поразку від Барселони

10:11 429 Читать на русском
"Реал буде боротися за чемпіонство", – Соларі прокоментував поразку від Барселони
Сантьяго Соларі / Goal

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі запевнив, що "галактікос" продовжать боротьбу за титул чемпіонів Іспанії навіть попри поразку від Барселони.

 
Іван Ракітіч 26’

"Був дуже важкий матч для обох команд. Звичайно, ми використали різні варіанти, намагалися виправити ситуацію, не здавалися.

Реал – Барселона – відео гола і огляд матчу

Робили те, що повинні були робити, навіть після пропущеного гола. На жаль, нам не вистачило забитих м'ячів. Але точно причина цього не в тому, що ми не старалися. Відставання в чемпіонаті зростає. 12 очок – серйозний гандикап. Попри це Реал не здаватиметься і буде боротися за чемпіонство до кінця", – цитує Соларі AS

Реал – Барселона: Мадрид капітулює перед безжальним класом, історичне фіаско – воно ще гірше, ніж 0:3

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Реал Мадрид - Барселона Сантьяго Соларі Сантьяго Соларі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
8
хв
Карпати
17:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук