"Реал буде боротися за чемпіонство", – Соларі прокоментував поразку від Барселони

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі запевнив, що "галактікос" продовжать боротьбу за титул чемпіонів Іспанії навіть попри поразку від Барселони.

"Був дуже важкий матч для обох команд. Звичайно, ми використали різні варіанти, намагалися виправити ситуацію, не здавалися.

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Робили те, що повинні були робити, навіть після пропущеного гола. На жаль, нам не вистачило забитих м'ячів. Але точно причина цього не в тому, що ми не старалися. Відставання в чемпіонаті зростає. 12 очок – серйозний гандикап. Попри це Реал не здаватиметься і буде боротися за чемпіонство до кінця", – цитує Соларі AS

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