Платіні та Саркозі допомогли Катару отримати право на проведення ЧС-2022

Екс-президент Франції Ніколя Саркозі та колишній президент УЄФА Мішель Платіні допомогли Катару отримати ЧС-2022.

Про це повідомляє видання Get French Football News з посиланням на Football Leaks. За даними видання, у 2010 році Саркозі таємно зустрівся з еміром Катара Тамімом Аль Тані та попросив того придбати ПСЖ а також запустити у Франції спортивний телеканал BeIN Sports.

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За це президент Франції пообіцяв попросити тогочасного президента УЄФА Мішеля Платіні посприяти Катару при виборі місця проведення чемпіонату світу-2022.

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Нагадаємо, Катар став господарем світової першості 2022 року, випередивши США, Австралію, Японію і Південну Корею. ЧС-2022 пройде не влітку, як зазвичай, а з листопада по грудень.