У рамках 15-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал переграв Севілью. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших миттєвостей поєдинку.

Нервіонці вийшли вперед на 12-й хвилині. Акунья класно подав кутовий з лівого флангу, а Рафа Мір головою метрів з 10-ти відправив м'яч у дальній кут повз Куртуа.

Вільяреал – Барселона – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Відігралися "вершкові" в середині першої половини. Це Карім Бензема вдало зіграв на добиванні після помилки Боно, який не зміг впіймати м'яч після дальнього удару. Вирвав перемогу для Реала Вінісіус Жуніор. Бразилець ефектно прийняв м'яч на лівому фланзі, змістився до центру й гарматним пострілом вгатив м'яч у дальню дев'ятку під завісу зустрічі.

Реал переміг Севілью в битві за перше місце Ла Ліги, відірвавшись від конкурентів