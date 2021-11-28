Барселона на виїзді вирвала перемогу над Вільяреалом у поєдинку 15-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів матчу на Футбол 24.

Барселона мала кілька непоганих шансів, аби відкрити рахунок у першому таймі, але пробити Рульї не вдавалось. Каталонці все ж таки досягли свого на старті другої половини, Де Йонг буквально заніс м'яч у ворота. Вільяреал зумів відігратися ближче до кінця матчу, Чуквуезе випередив захисника і пробив тер Штегена.

Барселона на останніх хвилинах вирвала важку перемогу над Вільяреалом

Але останнє слово було за Барселоною. Депай на останніх хвилинах скористався обрізкою захисника, обіграв голкіпера та забив переможний гол. А Коутінью ударом з пенальті поставив крапку в зустрічі. Таким чином, Барселона набрала 23 очки та залишилась сьомою, а Вільяреал з 16 пунктами залишився дванадцятим.