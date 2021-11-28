В рамках 15-го туру іспанської першості Севілья дала бій Реалу в Мадриді, але уникнути поразки не змогла. (1:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Центральною подією в 15-му турі Ла Ліги стала зустріч між Реалом і Севільєю на Сантьяго Бернабеу. Мадридці підходили до поєдинку в статусі лідера турнірної таблиці, однак андалусійці відставали всього на два залікових бали. Таким чином, вболівальники отримали справжню битву за перше місце.

ПСЖ намагався помститися Реалу "крадіжкою" Вінісіуса – велетенська зарплата не спокусила бразильця

Обидві команди розпочали зустріч дуже агресивно, розмінявшись низкою гострих атак із вриваннями у штрафний. Вже на 5-й хвилині гості дали перший залп (Ракітіч вистрілив з-за меж штрафного над воротами), а господарі на 8-й відповіли ударом Вінісіуса з лінії півкола (неточно). На 12-й же Севілья несподівано відкрила рахунок внаслідок подачі з кутового, яку головою замкнув Рафа Мір – 1:0!

Ще через дві хвилини він міг оформити дубль, отримавши пас від Папу Гомеса на лівий край карного майданчика, перегравши Куртуа й пробивши у порожні ворота. Мілітао виніс м'яч зі стрічки, а атака другим темпом завершилась ударом Міра з гострого кута й сейвом Куртуа. Після цього моменту андалусійці провели ще кілька цікавих атак, однак на 27-й хвилині мадридці могли зрівняти рахунок внаслідок контрвипаду з прострілом Бензема. Каземіро скинув м'яч Вінісіусу, а той пробив метрів з 15-ти – Буну виручив Севілью.

"Рохібланкос" не зупинялися, шокувавши столичну публіку проривом Окампоса з обіграшем Каземіро на дриблінгу. У фіналі епізоду Лукас вистрілив з дальньої дистанції в дев'ятку – Куртуа не дотягувався до м'яча, але поперечина врятувала Реал! У господарів моментів такої якості не було, але одразу після цього удару "вершкові" забили у відповідь! Мілітао на 34-й хвилині пройшов далеко на чужу половину й потужно бахнув у ближній кут, Буну переправив сферу в стійку, а Бензема зіграв на добиванні – 1:1!

В останній третині першого тайму обидві команди могли змінити рахунок. Так, на 35-й хвилині Окампос увірвався в штрафний "бланкос", прокинув м'яч повз Алабу й впав, почавши вимагати пенальті. Його не призначили, хоча контакт на відеоповторах був помітним. Реал огризнувся в компенсований час рейдом Менді крізь лівий фланг на край карного майданчика – у завершенні слалому Ферлан покотив пас на Асенсіо, а той метрів з 16-ти вистрілив над поперечкою. Зрештою, відпочивати футболісти відправились за 1:1 на табло.

На початку другого тайму суперники зберігали високу динаміку та активність на чужій третині поля, однак моментів виникало небагато. За 20 хвилин після відновлення гри команди провели всього по одному моменту – Папу Гомес на 48-й хвилині змістився з флангу в штрафний і пробив у дальній кут (Куртуа спіймав м'яч), а Асенсіо на 58-й розігнав контратаку з дальнім обвідним ударом. Вийшло трохи неточно.

Поступово гра скотилася до позиційної й контактної боротьби, в якій Реал планомірно відвойовував ініціативу. Цьому сприяли й заміни Карло Анчелотті: він кинув у бій Камавінгу та Вальверде, в той час як Хулен Лопетегі зняв з пробігу свого лідера – Ракітіча (замість нього вийшов Ділейні). На 70-х хвилинах мадридці вже явно притискали Севілью, у якої зникла вся контргра. Куртуа почав нудьгувати, однак "вершковим" не вдавалося конвертувати перевагу в реальний момент.

До 85-ї хвилини в активі "бланкос" були лишень кроси в штрафний, дальні удари та низка контроверсійних епізодів біля воріт нервіонців. Пенальті за них не давали. Також можна пригадати навіс Крооса зі стандарту, який замкнув Алаба – зависоко. Севілья трималася, однак на 87-й хвилині мадридці увімкнули клас. Не командний, а індивідуальний: Вінісіус прийняв м'яч в глибині, змістився з флангу в центр і завдав фантастичний удар метрів з 22-х – точно в дальню дев'ятку. 2:1!

На 88-й Кроос міг закрити гру, влетівши на лівий край карного майданчика й впавши у боротьбі з Дієго Карлосом, однак арбітр правильно розібрався в ситуації. Пенальті не призначили. Севілья ж у компенсований час пішла уперед (на стандарти прибігав навіть Буну), ледь не врятувавшись від поразки на 90+3-й хвилині – це Акунья замкнув подачу зі штрафного сильним ударом головою. Куртуа врятував "вершкових"!

Таким чином, Реал набрав 33 очки, залишившись на першій позиції в турнірній таблиці й відірвавшись від Атлетіко та Сосьєдада на чотири залікових бали. Севілья тримається четвертою з 28 пунктами в активі.

Атлетіко перестріляв Кадіс та піднявся на друге місце, Еспаньйол несподівано обіграв Реал Сосьєдад