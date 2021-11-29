Нервионцы вышли вперед на 12-й минуте. Акунья классно подал угловой с левого фланга, а Рафа Мир головой метров с 10-ти отправил мяч в дальний угол мимо Куртуа.

Вильярреал – Барселона – 1:3 – видео голов и обзор матча

Отыгрались "сливочные" в середине первой половины. Это Карим Бензема удачно сыграл на добивании после ошибки Боно, который не смог поймать мяч после дальнего удара. Вырвал победу для Реала Винисиус Жуниор. Бразилец эффектно принял мяч на левом фланге, сместился в центр и пушечным выстрелом вонзил мяч в дальнюю девятку под занавес встречи.

Реал победил Севилью в битве за первое место Ла Лиги, оторвавшись от конкурентов