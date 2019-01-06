Севілья вдома розписала результативну нічию з Атлетіко

Центральний матч 18-го туру іспанської Прімери завершився нічиєю, яку забеспечили голи Віссама Бен-Єддера та Антуана Грізманна.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 18-й тур

Севілья – Атлетіко – 1:1

Голи: Бен-Єддер, 37 – Грізманн, 45

Перші півгодини матчу виглядали дуже сухо: Севілья красиво атакувала, але не могла зламати ідеальну оборону Атлетіко – а мадридці взагалі нічого не могли організувати попереду. До того часу глядачі могли побачити лише два неточні удари з близьких дистанцій у виконанні Меси та Ескудеро, а також постріл Грізманна у дев'ятку з-за меж штрафного – його спокійно забрав Вацлік.

Гаряче стало ближче до перерви, хоча не можна сказати про близькість голу. На 36-й хвилині Севілья розпочала операцію з відкриття рахунку: спочатку Ян Облак кінчиками пальців перевів потужний постріл Андре Сілви з дев'ятки в штангу, а через хвилину після кутового та передачі Наваса низом з меж воротарського майданчика забив Бен-Єддер – в цьому йому допомогла вчасна зрізка Каріссу. Одразу ж можна було оформити і дубль: Сілва вивів Віссама один на один, але Облак відбив його хитрий удар впритул! Під кінець тайму господарів покарали за марнотратство: ті сфолили перед власними воротами, а Грізманн зі штрафного влучив точно у правий верхній кут – 1:1!

Другий тайм розпочався аналогічно першому. За стартові 25 хвилин вболівальники на трибунах "Рамон Санчес Пісхуан" могли побачити лише кілька нескладних ударів з різних дистанцій – особливо цим грішив Сауль. Найгостріший момент даного відрізку, втім, створив саме він: на 47-й Ньїгес увірвався у штрафний та з гострого кута пробив під дальню штангу – Валцік парирував! Андалусійці відповіли на 69-й подачею Наваса з правого флангу та скидкою на Бен-Єддера у карний майданчик, але м'яч після удару Віссама пройшов поруч з каркасом воріт.

Наступні 10 хвилин пройшли у великій кількості боротьби, фолів та жовтих карток, але практично без гостроти. Команди розкрилися лише на фінал: так, на 82-й хвилині Грізманн вийшов віч-на-віч, а на 84-й Гнаньон пробив метрів з 25-ти у лівий нижній кут – в обох випадках врятували голкіпери. Щоправда, одразу після цього Севілья провела кутовий, подача з якого завершилась неймовірною метушнею і рятівним виносом м'яча. Загалом же, Севілья видала кінцівку матчу краще, але забити так і не вдалося – як і мадридцям.

Матч завершився нульовою нічиєю, яка піде на користь конкурентів. Атлетіко залишився на другому місці, набравши 35 очок і втративши шанс порівнятися з Барсою. Севілья з 33 заліковими балами йде прямо за "матрацниками".