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Реал – найдорожчий клуб світу: топ-10 найцінніших клубів світу від Forbes

07:30 633 Читать на русском
Реал – найдорожчий клуб світу: топ-10 найцінніших клубів світу від Forbes
Реал Мадрид / Фото Reuters

Авторитетний журнал Forbes презентував щорічний рейтинг найдорожчих клубів світу.

Мадридський Реал очолив рейтинг найдорожчих клубів світу у 2019 році за версією авторитетного журналу Forbes.

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Видання оцінило "вершкових" в 4,239 млрд доларів. Барселона та Манчестер Юнайтед закривають трійку відповідно.

Топ-10 найдорожчих клубів від Forbes виглядає наступним чином:

1. Реал – 4,239 млрд доларів

2. Барселона – 4,021

3. Манчестер Юнайтед – 3,808

4. Баварія – 3,024

5. Манчестер Сіті – 2,688

6. Челсі – 2,576

7. Арсенал – 2,268

8. Ліверпуль – 2,183

9. Тоттенхем – 1,624

10. Ювентус – 1,512

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