Реал – найдорожчий клуб світу: топ-10 найцінніших клубів світу від Forbes

Авторитетний журнал Forbes презентував щорічний рейтинг найдорожчих клубів світу.
Мадридський Реал очолив рейтинг найдорожчих клубів світу у 2019 році за версією авторитетного журналу Forbes.
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Видання оцінило "вершкових" в 4,239 млрд доларів. Барселона та Манчестер Юнайтед закривають трійку відповідно.
Топ-10 найдорожчих клубів від Forbes виглядає наступним чином:
1. Реал – 4,239 млрд доларів
2. Барселона – 4,021
3. Манчестер Юнайтед – 3,808
4. Баварія – 3,024
5. Манчестер Сіті – 2,688
6. Челсі – 2,576
7. Арсенал – 2,268
8. Ліверпуль – 2,183
9. Тоттенхем – 1,624
10. Ювентус – 1,512
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