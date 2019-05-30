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Реал – самый дорогой клуб мира: топ-10 самых ценных клубов мира от Forbes

07:30 136 Читати українською
Реал – самый дорогой клуб мира: топ-10 самых ценных клубов мира от Forbes
Реал Мадрид / Фото Reuters

Авторитетный журнал Forbes представил ежегодный рейтинг самых дорогих клубов мира.

Мадридский Реал возглавил рейтинг самых дорогих клубов мира в 2019 году по версии авторитетного журнала Forbes.

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Издание оценило "сливочных" в 4,239 млрд долларов. Барселона и Манчестер Юнайтед закрывают тройку соответственно.

Топ-10 самых дорогих клубов от Forbes выглядит следующим образом:

1. Реал – 4,239 млрд долларов

2. Барселона – 4,021

3. Манчестер Юнайтед – 3,808

4. Бавария – 3,024

5. Манчестер Сити – 2,688

6. Челси – 2,576

7. Арсенал – 2,268

8. Ливерпуль – 2,183

9. Тоттенхэм – 1,624

10. Ювентус – 1,512

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