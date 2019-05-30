Реал – самый дорогой клуб мира: топ-10 самых ценных клубов мира от Forbes

Авторитетный журнал Forbes представил ежегодный рейтинг самых дорогих клубов мира.
Мадридский Реал возглавил рейтинг самых дорогих клубов мира в 2019 году по версии авторитетного журнала Forbes.
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Издание оценило "сливочных" в 4,239 млрд долларов. Барселона и Манчестер Юнайтед закрывают тройку соответственно.
Топ-10 самых дорогих клубов от Forbes выглядит следующим образом:
1. Реал – 4,239 млрд долларов
2. Барселона – 4,021
3. Манчестер Юнайтед – 3,808
4. Бавария – 3,024
5. Манчестер Сити – 2,688
6. Челси – 2,576
7. Арсенал – 2,268
8. Ливерпуль – 2,183
9. Тоттенхэм – 1,624
10. Ювентус – 1,512
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