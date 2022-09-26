Реал та Барселона зійдуться в першому Ель Класіко цього сезону в досить незвичний час.

Матч Реал – Барселона відбудеться 16 жовтня на Сантьяго Бернабеу, повідомляє El Chiringuito.

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Поєдинок розпочнеться о 17:15 за київським часом. Цікаво, що Реал матиме на день більше відпочинку – перед цим мадридці зіграють з Шахтарем у Лізі чемпіонів (11 жовтня), а Барселона 12-го зустрінеться з Інтером.

Зазначимо, що Реал та Барселона наразі лідирують в чемпіонаті Іспанії. Мадридці посідають перше місце з 18 очок після 6 турів, тоді як у "блаугранас" 16 пунктів за стільки ж зіграних матчів.

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