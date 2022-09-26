Реал и Барселона сойдутся в первом Эль Класико в этом сезоне в довольно необычное время.

Матч Реал – Барселона состоится 16 октября на Сантьяго Бернабеу, сообщает El Chiringuito.

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Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени. Интересно, что у Реала будет на день больше отдыха – перед этим мадридцы сыграют с Шахтером в Лиге чемпионов (11 октября), а Барселона 12-го встретится с Интером.

Отметим, что Реал и Барселона лидируют в чемпионате Испании. Мадридцы занимают первое место из 18 очков после 6 туров, тогда как у "блаугранас" 16 пунктов за столько же сыгранных матчей.

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