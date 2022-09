Мадридське дербі у вересні 2022-го спалахнуло скандалом ще до стартового свистка. Президент Іспанської асоціації спортивних агентів Педро Браво, який прийшов на ефір El Chiringuito TV закликав Вінісіуса Жуніора відмовитись від танців після голів і "перестати вдавати мавпу" – Реал засудив таку тираду, але фанати Атлетіко під час матчу не забули про неї, називаючи бразильця мавпою.

"Ти мавпа, Вінісіусе": фанати Атлетіко присвятили расистські співи зірці Реала

Сам футболіст заявив, що не перестане танцювати. Перед зустріччю на Метрополітано це звучало, немов виклик, однак на перших хвилинах матчу про гол "вершкових" ніхто не думав. Підопічні Дієго Сімеоне взяли надзвичайно агресивний старт, високо пресингуючи суперника, швидко повертаючи м'яч після втрат і створюючи справді гольові моменти.

Вже на 6-й хвилині Феліпе міг виводити Атлетіко уперед, замкнувши навіс Де Пауля зі штрафного, однак м'яч по-зраднидцьки пролетів над поперечкою. На 12-й Карраско отримав передачу на правий край карного майданчика й пробив у ближній кут – втім, Карвахаль не дав себе розхитати й встиг підставити ногу під удар. Сфера влучила у зовнішній бік сітки. Після подачі з кутового Куртуа помилився на виході й дозволив Фелішу вистрілити майже в порожні ворота, але Вальверде заблокував м'яч на лінії.

Все йшло до голу Атлетіко, а забив Реал. І як забив! Чуамені відкрився в центрі поля, пройшов уперед і виконав ефектний "парашутик" у штрафний. Передача пройшла прямо над головою Феліпе, впавши на ногу Родріго. Той ударом у дотик з лінії воротарського розстріляв Облака – 0:1! "Вершкові" забили у першій же нормальній атаці.

Things you love to see! Rodrygo and Vinicius Jr. dancing infront of the Atletico Madrid fans at Wanda Metropolitano. #BailaViniJr #ATMRMA #viniciusjr pic.twitter.com/pBH9Bn850w