Атлетіко зазнав поразки в мадридському дербі проти Реала (1:2). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Мадридське дербі у вересні 2022-го спалахнуло скандалом ще до стартового свистка. Президент Іспанської асоціації спортивних агентів Педро Браво, який прийшов на ефір El Chiringuito TV закликав Вінісіуса Жуніора відмовитись від танців після голів і "перестати вдавати мавпу" – Реал засудив таку тираду, але фанати Атлетіко під час матчу не забули про неї, називаючи бразильця мавпою.

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Сам футболіст заявив, що не перестане танцювати. Перед зустріччю на Метрополітано це звучало, немов виклик, однак на перших хвилинах матчу про гол "вершкових" ніхто не думав. Підопічні Дієго Сімеоне взяли надзвичайно агресивний старт, високо пресингуючи суперника, швидко повертаючи м'яч після втрат і створюючи справді гольові моменти.

Вже на 6-й хвилині Феліпе міг виводити Атлетіко уперед, замкнувши навіс Де Пауля зі штрафного, однак м'яч по-зраднидцьки пролетів над поперечкою. На 12-й Карраско отримав передачу на правий край карного майданчика й пробив у ближній кут – втім, Карвахаль не дав себе розхитати й встиг підставити ногу під удар. Сфера влучила у зовнішній бік сітки. Після подачі з кутового Куртуа помилився на виході й дозволив Фелішу вистрілити майже в порожні ворота, але Вальверде заблокував м'яч на лінії.

Все йшло до голу Атлетіко, а забив Реал. І як забив! Чуамені відкрився в центрі поля, пройшов уперед і виконав ефектний "парашутик" у штрафний. Передача пройшла прямо над головою Феліпе, впавши на ногу Родріго. Той ударом у дотик з лінії воротарського розстріляв Облака – 0:1! "Вершкові" забили у першій же нормальній атаці.

Things you love to see! Rodrygo and Vinicius Jr. dancing infront of the Atletico Madrid fans at Wanda Metropolitano. #BailaViniJr #ATMRMA #viniciusjr pic.twitter.com/pBH9Bn850w — Arnæb (@Lisan6dro) September 18, 2022

Вінісіус таки станцював :)

Атлетіко огризнувся на 25-й хвилині пострілом Грізманна метрів з 22-х. Антуан спрямував м'яч точнісінько під праву стійку, однак Куртуа парирував! Подальший навіс з кутового замкнув Вітцель, але його удар пройшов над воротами. Мадрид відповів кількома атаками без логічного завершення. В очі впадали спроби вивести Вінісіуса у прорив. "Матрацники" тримались.

В середині першого тайму гра, здавалося б, вирівнялась, хоча у Реала все одно не було моментів. Втім, чемпіонам вони й не потрібні – вони одразу забивають голи.

Саме так сталося на 36-й хвилині: Вінісіус на лівому фланзі зіграв у стіночку з Модрічем, отримавши від хорвата шикарну розрізну передачу і вилетівши на рандеву з Облаком – бразилець пробив у ближній кут і влучив у стійку! Втім, на добивання з протилежного флангу встиг Вальверде. 0:2!

Атлетіко міг зрівняти рахунок на 40-й хвилині внаслідок вривання Карраско на правий край штрафного. Яннік завдав потужний удар, але Куртуа парирував. Зрештою, відпочивати команди відправились за комфортної переваги "вершкових" у рахунку.

Другий тайм розпочався без кадрових перестановок, хоча в тактичному плані певні зміни відбулись. Дієго Сімеоне опустив Карраско нижче, ставши грати у схемі 4-4-2 – вочевидь, Ель Чоло вирішив додати надійності флангу, на якому діяв Вінісіус. Щоправда, у перші 15 хвилин по перерві господарі нічого цікавого не створили.

На полі було багато грубощів і закидань в нікуди, а моментів не виникало. Зрештою, на 62-й хвилині тренерський штаб "матрацників" випустив Морату й Кунью, перебудувавшись у агресивну схему 4-3-3.

Реал в середині другого тайму віддав ініціативу, почавши зустрічати Атлетіко в середньому блоці у схемі 4-4-2. Господарі перейшли на чужу третину поля й стали розкатувати там передачі, але прорвати оборону "бланкос" не вдавалося.

Підопічні Карло Анчелотті навіть не старалися вибігати у контратаки, а на 74-й хвилині гості ще й освіжили оборону Рюдігером (Менді сів у запас). Дієго Сімеоне, своєю чергою, пішов ва-банк, кинувши на поле четвертого форварда (Корреа), випустивши Ермосо й піднявши Вітцеля у центр.

Жодного моменту це не приносило. Після 80-ї хвилини всі вже якось і змирились з тим фактом, що Реал спокійно переможе – втім, на 83-й "матрацники" відродили інтригу! Атлетіко заробив кутовий, подачу з якого Мілітао дещо підрізав, не давши Куртуа вибити її кулаком. Ермосо ж опинився на шляху м'яча, плечем переправивши його у порожні ворота. 1:2!

Господарі побігли вперед і провели дві атаки з прострілами у штрафний, однак їх не замкнули. Карло Анчелотті одразу ж зняв з гри Родріго й Крооса, випустивши Себальйоса й Асенсіо. На 89-й хвилині спалахнула сутичка між футболістами, у якій Ермосо отримав жовту картку – а ще за дві хвилини Маріо отримав ще одну! Хавбек при підготовці до кутового грубо відштовхнув Себальйоса, залишивши свою команду в меншості.

На жаль, після цього Атлетіко нічого не створив. Фінальний свисток зафіксував непросту перемогу Реала в мадридському дербі. "Вершкові" набрали 18 очок і повернулись на першу позицію в турнірній таблиці. "Матрацники" з 10 балами залишаються сьомими.

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