Головний тренер Реала Карло Анчелотті переконаний, що мадридці зможуть перемогти найпринциповішого опонента і без свого лідера, який пошкодив гомілку у попередньому турі.

"Я вирішив, хто його замінить, але вам не скажу. Бейл може вийти замість Каріма, але це лише один із варіантів. У нас є Маріано Діас, Йовіч, Родріго, якось я випускав і Іско. Я вибираю склад, який, як на мене, найкраще підходить для конкретної гри.

Реал – Барселона: Бензема пропустить Ель Класіко – під питанням і збірна

Я думаю, нам під силу виграти Ель Класіко і без Бензема. Безумовно, він є важливою частиною команди, і зазвичай він справляється зі своїми обов'язками, але тепер ми повинні взяти їх на себе і знайти інші варіанти в атаці", – цитує Анчелотті Marca.

До слова, Ель Класіко відбудеться вже завтра, початок о 22:00. Мадридці впевнено очолюють турнірну таблицю Прімери, випереджаючи каталонців на 15 пунктів (є гра в запасі).

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