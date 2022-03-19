Главный тренер Реала Карло Анчелотти убежден, что мадридцы смогут победить самого принципиального оппонента и без своего лидера, повредившего голень в предыдущем туре.

"Я решил, кто его заменит, но вам не скажу. Бейл может выйти вместо Карима, но это лишь один из вариантов. У нас есть Мариано Диас, Йович, Родриго, как-то я выпускал и Иско. Я выбираю состав, который, как на меня, лучше всего подходит для конкретной игры.

Реал – Барселона: Бензема пропустит Эль Класико – под вопросом и сборная

Я думаю, нам по силам выиграть Эль Классико и без Бензема. Безусловно, он является важной частью команды и обычно он справляется со своими обязанностями, но теперь мы должны взять их на себя и найти другие варианты в атаке", – цитирует Анчелотти Marca .

К слову, Эль Классико пройдет уже завтра, начало в 22:00. Мадридцы уверенно возглавляют турнирную таблицу Примеры, опережая каталонцев на 15 пунктов (есть игра в запасе).