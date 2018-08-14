Реал – Атлетіко: Україна не включена в список трансляторів матчу Суперкубка УЄФА

УЄФА не включив Україну в список країн, які покажуть матч за Суперкубок між Реалом та Атлетіко.

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував список трансляторів матчу за Суперкубок Реал – Атлетіко, який відбудеться в середу, 15 липня.

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У цьому списку відсутні Україна та Росія. В останні роки регулярним транслятором матчів Суперкубка УЄФА була медіагрупа "Україна".

Нагадаємо, що наразі невідома ситуація щодо трансляцій групового етапу Ліги чемпіонів та Ліги Європи. На це право претендують канали Футбол 1 та Футбол 2, а також 2+2.

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