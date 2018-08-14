toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Суперкубок УЄФА
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО - СЛАВІЯ ПРАГА ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Реал – Атлетіко: Україна не включена в список трансляторів матчу Суперкубка УЄФА

13:00 603 Читать на русском
Реал – Атлетіко: Україна не включена в список трансляторів матчу Суперкубка УЄФА
Алекок Арена / соцмережі

УЄФА не включив Україну в список країн, які покажуть матч за Суперкубок між Реалом та Атлетіко.

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував список трансляторів матчу за Суперкубок Реал – Атлетіко, який відбудеться в середу, 15 липня.

Лунін потрапив у заявку Реала на Суперкубок УЄФА проти Атлетіко

У цьому списку відсутні Україна та Росія. В останні роки регулярним транслятором матчів Суперкубка УЄФА була медіагрупа "Україна".

Нагадаємо, що наразі невідома ситуація щодо трансляцій групового етапу Ліги чемпіонів та Ліги Європи. На це право претендують канали Футбол 1 та Футбол 2, а також 2+2.

Реал – Атлетіко: Одріосола ризикує пропустити матч за Суперкубок УЄФА

Суперкубок УЄФА

Реал Мадрид - Атлетіко: Середа 15 серпня 2018

Реал Мадрид
до матчу
1
дн
:
8
год
:
11
хв
Атлетіко
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Атлетіко Атлетіко Атлетіко Суперкубок УЄФА
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
41
хв
Динамо
19:30
Славія Прага
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук