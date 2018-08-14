Реал – Атлетіко: Україна не включена в список трансляторів матчу Суперкубка УЄФА

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Претендує на основу збірної замість легенди: захисник Динамо Кендзьора – гравець місяця за версією польського ЗМІ
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"Казав босам, що Чигринський не для Барселони", – агент, який відкрив Мессі, про феномен ГвардіолиІспанія — 11:30 3887
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