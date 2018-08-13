toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Суперкубок УЄФА
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО - СЛАВІЯ ПРАГА ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Лунін потрапив у заявку Реала на Суперкубок УЄФА проти Атлетіко

18:50 542 Читать на русском
Лунін потрапив у заявку Реала на Суперкубок УЄФА проти Атлетіко
Андрій Лунін / ФК Реал Мадрид

Український голкіпер Реала Андрій Лунін включений в заявку на матч Суперкубка УЄФА проти Атлетіко.

Реал на своєму офіційному сайті опублікував заявку на матч Суперкубка УЄФА проти Атлетіко, який відбудеться 15 серпня в Таліні.

Реал здолав Мілан у матчі за Кубок Бернабеу – Лунін знову зіграв на нуль

Українець перейшов у королівський клуб з Зорі цього літа. Німецький портал Transfermarkt оцінив трансфер у 8,5 млн євро.

Також "вершкові" підписали Тібо Куртуа, який протягом 3 сезонів на правах оренди виступав саме за Атлетіко, і фанати "матрацників" вже готують акцію проти бельгійця.

"Щур", – Куртуа отримав шквал ненависті від фанатів Атлетіко після переходу в Реал

Суперкубок УЄФА

Реал Мадрид - Атлетіко: Середа 15 серпня 2018

Реал Мадрид
до матчу
2
дн
:
1
год
:
36
хв
Атлетіко
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Андрій Лунін Андрій Лунін Реал Мадрид - Атлетіко Атлетіко Атлетіко Реал Мадрид Реал Мадрид Суперкубок УЄФА
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Давід Сілва завершив виступи в збірній Іспанії
    Іспанія — 19:171019 Давід Сілва завершив виступи в збірній Іспанії
23
год
:
6
хв
Динамо
19:30
Славія Прага
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук