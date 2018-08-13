Лунін потрапив у заявку Реала на Суперкубок УЄФА проти Атлетіко

Український голкіпер Реала Андрій Лунін включений в заявку на матч Суперкубка УЄФА проти Атлетіко.

Реал на своєму офіційному сайті опублікував заявку на матч Суперкубка УЄФА проти Атлетіко, який відбудеться 15 серпня в Таліні.

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Українець перейшов у королівський клуб з Зорі цього літа. Німецький портал Transfermarkt оцінив трансфер у 8,5 млн євро.

Також "вершкові" підписали Тібо Куртуа, який протягом 3 сезонів на правах оренди виступав саме за Атлетіко, і фанати "матрацників" вже готують акцію проти бельгійця.

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