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Реал – Атлетико: Украина не включена в список трансляторов матча Суперкубка УЕФА

13:00 41 Читати українською
Реал – Атлетико: Украина не включена в список трансляторов матча Суперкубка УЕФА
Алекок Арена / соцсети

УЕФА не включил Украину в список стран, которые покажут матч за Суперкубок между Реалом и Атлетико.

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал список трансляторов матча за Суперкубок Реал - Атлетико, который состоится в среду, 15 июля.

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В этом списке отсутствуют Украина и Россия. В последние годы регулярным транслятором матчей Суперкубка УЕФА была медиагруппа "Украина".

Напомним, что пока неизвестна ситуация относительно трансляций группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы. На это право претендуют каналы Футбол 1 и Футбол 2, а также 2+2.

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Суперкубок УЕФА

Реал Мадрид - Атлетико: Среда 15 августа 2018

Реал Мадрид
до матча
1
дн
:
8
час
:
52
мин
Атлетико
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