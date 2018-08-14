Реал – Атлетико: Украина не включена в список трансляторов матча Суперкубка УЕФА

УЕФА не включил Украину в список стран, которые покажут матч за Суперкубок между Реалом и Атлетико.

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал список трансляторов матча за Суперкубок Реал - Атлетико, который состоится в среду, 15 июля.

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В этом списке отсутствуют Украина и Россия. В последние годы регулярным транслятором матчей Суперкубка УЕФА была медиагруппа "Украина".

Напомним, что пока неизвестна ситуация относительно трансляций группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы. На это право претендуют каналы Футбол 1 и Футбол 2, а также 2+2.

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