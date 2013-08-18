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Реал – Атлетіко: Одріосола ризикує пропустити матч за Суперкубок УЄФА

16:25 416 Читать на русском
Реал – Атлетіко: Одріосола ризикує пропустити матч за Суперкубок УЄФА
Альваро Одріосола / Фото: соцмережі

Захисник Реала Альваро Одріосола через травму може пропустити матч за Суперкубок УЄФА.

У середу, 15 серпня, відбудеться матч за Суперкубок УЄФА Реал – Атлетіко.

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Захисник "вершкових" Альваро Одріосола ризикує пропустити матч, повідомляє Twitter Realmadridplace.

22-річний захисник отримав травму на тренуванні. Медики клубу намагаються встановити ступінь серйозності пошкодження футболіста.

Суперкубок УЄФА

Реал Мадрид - Атлетіко: Середа 15 серпня 2018

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Атлетіко Суперкубок УЄФА Альваро Одріосола Альваро Одріосола
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