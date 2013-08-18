Реал – Атлетіко: Одріосола ризикує пропустити матч за Суперкубок УЄФА

Ліга чемпіонів — 17:09 309
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Хацкевич: Будемо жалити Славію в атаці, як нас – чеські оси
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Погба може опинитись в Барселоні у січніАнглія — 16:44 627
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Топ-5 дебютантів АПЛ, які запалили в 1 турі: Ярмоленко та Ко потрапили під роздачу новачка КлоппаАнглія — 16:18 1120
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Презентація новачків Динамо та прес-конференція Олександра Хацкевича перед матчем зі Славією – онлайн-трансляціяУкраїна — 15:40 870
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Магічний Хаві організував унікальний рекорд – партнер легенди Барселони забив 7 голів у дербі, а клуб 16 – за 2 матчіСвіт — 15:30 983
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