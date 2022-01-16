Мадрид у вирішальному матчі за трофей бореться з басками. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Реал – Атлетік стартує на о 20:30 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію, а подивитися поєдинок у прямому етері можна на MEGOGO.

У півфіналах Реал в овертаймі дотиснув Барселону, а Атлетік оформив камбек проти Атлетіко. Минулого року саме баски виграли Суперкубок Іспанії, здолавши у фіналі Барсу.

Стартові склади команд

Реал: Куртуа – Васкес, Мілітао, Алаба, Менді – Модріч, Каземіро, Кроос – Родріго, Бензема, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Фуїдіас, Начо, Азар, Марсело, Вальверде, Йовіч, Себальйос, Іско, Камавінга.

Атлетік: Сімон – де Маркос, Альварес, Мартінес, Баленсіага – Беренгер, Саррага, Гарсія, Муньяїн – Сансет, Іньякі.

Запасні: Агірресабала, Петчарроман, Весга, Вівіан, Лекуе, Юрі, Капа, Рауль Гарсія, Ноласкоаїн, Н. Вільямс, Серрано.

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