Перше Ель Класіко Хаві в ролі тренера. Інший півфінал Атлетіко – Атлетік відбудеться 13 січня. Поєдинки приймає Саудівська Аравія. Матч, як і онлайн-трансляція Барселона – Реал Мадрид на "Футбол 24", стартував о 21:00. Хаві перебуває у пошуках виходу з кризи, тоді як підопічні Анчелотті доволі впевнено очолюють чемпіонат Іспанії. Мадридці, зокрема, тріумфували у першому Класіко сезону, здолавши на виїзді каталонців, яких тренував ще Куман, з рахунком 2:1 у рамках Прімери. "Вершкові" виграли 4 попередні дуелі з "блаугранас" поспіль.

Барселона – Реал: онлайн-трансляція півфіналу Суперкубка Іспанії – перше Класіко для Хаві

Дуже активний "королівський" старт. Відразу 3 удари за перші 10 хвилин. Асенсіо і роздає паси, і сам завершує. Вінісіус стає першим, хто влучає у площину воріт. Без проблем для тер Штегена, але контратаки Реала працюють, як на заводі. Барса першою довела до удару з меж штрафного. Люк де Йонг пробив у блок. На 19 хвилині супершанс Мадрида. Стрімкий випад 3 в 2, Вінісіус викотив на Асенсіо, обвідний удар іспанця мінімально над воротами. Неймовірні розриви в обороні каталонців. Бензема, Вінісіус та Асенсіо отримали дуже багато свободи вже у першій 20-хвилинці.

Ферран Торрес, підписаний за 55 мільйонів євро, дебютує з жовтої картки і пасу під дальній удар Дані Алвесу. Помітно, що людина не грала 3 місяці. На 25-й Реал закономірно відкрив рахунок. Бензема, силовим і легальним прийомом відправивши Бускетса на газон, кинджальним пасом з глибини розрізав рештки захисту Барси, де не очікували такої підстави від свого ж вожака-опорника. Вінісіус не помітив спротиву Араухо і прошив тер Штегена у верхньому ближньому куті.

Альба ідеально подав, Люк де Йонг з кількох метрів дав прямо в Куртуа. Ну, цей нідерландець нечасто з першого разу забиває. Шматує Усман Дембеле оборону, але заграється і дає можливість заблокувати свій удар. Але в одній з наступних атак згадані гравці атаки Барси виправилися. Французький вінгер прострілив так, що Мілітао змушений був гарячково вибивати, а там підставлена нога де Йонга і Куртуа, який геть не чекав такого. Кого там Хаві зібрався виганяти? Люк – єдиний, хто забиває за Барсу. Ось уже 3 матч поспіль!

У перерві Хаві замінив Торреса і Френкі де Йонга. Вийшли Еззалзулі та Педрі, яких у нашому футболі ще б по молодіжках совали. Іспанець почав непоганим дальнім ударом і задав тон другій половині. Далі почалося шоу Дембеле. Розкішний пас на Люка де Йонга. Нідерландець був за кілька метрів до воріт, але незграбно підставив голову. Француз вирішив і сам вирішити все – тільки приціл підводить Усмана. Ансу Фаті замінив другого де Йонга. Родріго замість Асенсіо.

Статистика після перерви вражає. Барселона 5 разів пробивала по воротах, Реал – лише 1. Десь так після 20 хвилини каталонці переважають у гостроті. Однак на 69-й Бензема ледь не перевернув усе. Вінісіус вирізав у штрафний, Карім почав бавитися із захисниками, наче у школі. Стійка виручила тер Штегена. Минуло зовсім небагато часу, і француз таки зробив свою справу. Два крайні захисники по черзі знищили своїх каталонських опонентів. Воротар Барси спробував перервати пас ногою, але тільки полегшив розстріл для Бензема.

Каталонці загубили супермомент після чергового проходу Дембеле. Треба було просто бити, а не котити ще на третього. Фаті показав, що теж вміє забивати з другого поверху. Альба націлено подав, Ансу виграв боротьбу в Мілітао – і другий пропущений на совісті бразильця. У підсумку 2:2 і ще 30 хвилин овертайму. Непогано дебютує Хаві у Класіко як головний тренер! Луніну, який традиційно вже сидить на лаві запасних, буде що згадати. Дембеле пішов на кількох захисників у штрафному, втратив м'яч, а Реала швиденько і без жодних проблем вибіг у контру 5 на 3. Родріго віддав у центр, а там Вінісіус і Бензема розступилися перед третім партнером, Вальверде – спокійний розстріл.

У компенсованих таймах Барселона також частіше била по воротах. А Реал був ефективніший і гостріший у своїх моментах. На останніх секундах Родріго навіть запоров розкішний пас Бензема практично на порожні ворота. Ну, бразилець вирішальний гольовий пас віддав, йому можна пробачити. Мадрид погрався з каталонцями у кішки-мишки, а свого не віддав. Барса створила достатньо шансів, але поступилася виконавським класом. У фіналі цілком реальне мадридське дербі. Утім Атлетіко ще потрібно обіграти Атлетік.