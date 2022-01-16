Мадрид в решающем матче за трофей сражается с басками. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Реал – Атлетик стартует в 20:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию, а посмотреть поединок в прямом эфире можно на MEGOGO.

В полуфиналах Реал в овертайме дожал Барселону, а Атлетик оформил камбэк против Атлетико. В прошлом году именно баски выиграли Суперкубок Испании, одолев в финале Барсу.

Стартовые составы команд

Реал: Куртуа – Васкес, Милитао, Алаба, Менди – Модрич, Каземиро, Кроос – Родриго, Бензема, Винисиус.

Запасные: Лунин, Фуидиас, Начо, Азар, Марсело, Вальверде, Йович, Себальос, Иско, Камавинга.

Атлетик: Симон – де Маркос, Альварес, Мартинес, Баленсиага – Беренгер, Саррага, Гарсия, Муньяин – Сансет, Иньяки.

Запасные: Агирресабала, Петчарроман, Весга, Вивиан, Лекуэ, Юри, Капа, Рауль Гарсия, Ноласкоаин, Н. Уильямс, Серрано.

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