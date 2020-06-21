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РБ Лейпциг влаштував прощання Вернеру на порожньому стадіоні

06:00 - Читать на русском
РБ Лейпциг влаштував прощання Вернеру на порожньому стадіоні
Тімо Вернер / B/R Football

Нападник РБ Лейпцига Тімо Вернер зіграв останній домашній матч у статусі гравця німецького клубу.

 
Ерлінг Холанд 30’
Ерлінг Холанд 90+3’
30’ Ерлінг Холанд
90+3’ Ерлінг Холанд

Перед поєдинком проти Борусії Д керівництво РБ Лейпциг фактично попрощалося з Тімо Вернером, який після завершення сезону в Бундеслізі приєднається до лондонського Челсі.

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Вернеру подарували фотокартину, але прощання з домашнім стадіоном важко назвати повноцінним – через пандемію коронавірусу вболівальники "биків" не змогли влаштувати овації своєму кумиру, адже відвідувати матчі заборонено.

До слова, Тімо не зміг врятувати Лейпциг від поразки. Героєм зустрічі став Ерлінг Холанд, який дублем допоміг Борусії перемогти (2:0).

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Теги
Тімо Тімо Вернер Челсі Челсі Німеччина РБ Лейпциг РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Борусія Дортмунд
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