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РБ Лейпциг устроил прощание Вернеру на пустом стадионе

06:00 - Читати українською
РБ Лейпциг устроил прощание Вернеру на пустом стадионе
Тимо Вернер / B / R Football

Нападающий РБ Лейпцига Тимо Вернер сыграл последний домашний матч в статусе игрока немецкого клуба.

 
Эрлинг Холанд 30’
Эрлинг Холанд 90+3’
30’ Эрлинг Холанд
90+3’ Эрлинг Холанд

Перед поединком против Боруссии Д руководство РБ Лейпциг фактически попрощалось с Тимо Вернером, который по окончании сезона в Бундеслиге присоединится к лондонскому Челси.

Холанд принес Боруссии Д победу над РБ Лейпциг и серебро, Вольфсбург разбил Шальке: 33-й тур Бундеслиги, суббота

Вернеру подарили фотокартину, но прощание с домашним стадионом трудно назвать полноценным – из-за пандемии коронавируса болельщики "быков" не смогли устроить овации своему кумиру, ведь посещать матчи запрещено.

К слову, Тимо не смог спасти Лейпциг от поражения. Героем встречи стал Эрлинг Холанд, который дублем помог Боруссии победить (2:0).

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Тимо Тимо Вернер Челси Челси Германия РБ Лейпциг РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд
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