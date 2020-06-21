РБ Лейпциг устроил прощание Вернеру на пустом стадионе

Нападающий РБ Лейпцига Тимо Вернер сыграл последний домашний матч в статусе игрока немецкого клуба.

Перед поединком против Боруссии Д руководство РБ Лейпциг фактически попрощалось с Тимо Вернером, который по окончании сезона в Бундеслиге присоединится к лондонскому Челси.

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Вернеру подарили фотокартину, но прощание с домашним стадионом трудно назвать полноценным – из-за пандемии коронавируса болельщики "быков" не смогли устроить овации своему кумиру, ведь посещать матчи запрещено.

К слову, Тимо не смог спасти Лейпциг от поражения. Героем встречи стал Эрлинг Холанд, который дублем помог Боруссии победить (2:0).

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