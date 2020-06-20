Холанд приніс Борусії Д перемогу над РБ Лейпциг і срібло, Вольфсбург розтрощив Шальке: 33-й тур Бундесліги, субота

У суботу, 20 червня, відбулись всі матчі 33-го туру чемпіонату Німеччини. Рахунки та звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга 2019/20, 33-й тур

Кельн – Айнтрахт – 1:1

Голи: Кайнц, 44 (пен.) – Дост, 73

Майнц – Вердер – 3:1

Голи: Квайсон, 25, Боетіюс, 30, Фернандес, 85 – Осако, 59

Падерборн – Борусія М – 1:3

Голи: Міхель, 54 – Херман, 4, Штіндль, 55 (пен.), 73

Вилучення: Хюнемайєр, 66 (Падерборн, друга жовта картка)

РБ Лейпциг – Борусія Д – 0:2

Голи: Холанд, 30, 90+3

Шальке – Вольфсбург – 1:4

Голи: Матондо, 70 – Вегхорст, 16, 56, Мбабу, 59, Жоау Віктор, 70

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Середняки турнірної таблиці – Кельн та Айнтрахт – провели доволі нудний перший тайм, який прикрасив лише одинадцятиметровий на останніх хвилинах: після пострілу Флоріана Кайнца, круглий влучивши у штангу, влетів у сітку воріт. В середині другої сорокап'ятихвилинки Бас Дост замкнув простріл Джібріля Соу і встановив остаточний нічийний результат.

Справжню боротьбу за виживання влаштували аутсайдери турнірної таблиці Вердер та Майнц. Обидві команди ризикували вилетіти до нижчого дивізіону, тому влаштували битву за "шість очок". В середині тайму Робін Квайсон після подачі зі штрафного вдало зіграв на добиванні і головою заштовхав круглого у ворота. Вже за 5 хвилин господарі подвоїли свою перевагу: Данні Латца продемонстрував фантастичний дриблінг, обіграв кількох захисників і виклав шкіряного під удар Жан-Полю Боетіюсу, який невідпорно пробив повз голкіпера, забезпечивши комфортний рахунок перед відпочинком.

По перерві підопічні Флоріана Кофельдта один гол відквитали – фантастичний постріл у падінні під перекладину вдався Юя Осаці. Та за кілька хвилин до закінчення поєдинку всі надії бременців поховав Едмілсон Фернандес, встановивши остаточний рахунок у матчі.

Падерборн, який втратив будь-які шанси залишитись у Бундеслізі, намагався гучно грюкнути дверима у матчі з менхенгладбаською Борусією. Однак пропустив вже на четвертій хвилині: Патрік Херман після помилки захисника вдало зіграв на добиванні і відкрив рахунок у матчі.

По перерві Свен Міхель несподівано для голкіпера пробив з-за меж штрафного майданчика у кут воріт і вирівняв становище. Та вже за хвилину Ларс Штіндль поставив все на свої місця, забивши спочатку з пенальті, а потім і з гри.

Центральний поєдинок туру між дортмундською Борусією і РБ Лейпциг виправдав усі сподівання. "Бики", яким необхідно було вигравати, аби випередити "джмелів" у турнірній таблиці, віддали ініціативу супернику і сподівались на контратаки. Проте пропустили в середині тайму від Ерлінга Холанда. Завдавши загалом 16 ударів по воротах Романа Буркі господарі так і не спромоглись забити, натомість пропустили ще раз від норвежця вже у доданий час і втратили будь-які шанси на "срібло" німецької першості.

Шальке, який не знав смаку перемог в останніх чотирнадцяти матчах, прагнув змінити сумну статистику у битві з Вольфсбургом. Та "вовки" з перших хвилин кинулись бомбардувати ворота Алєксандера Нюбеля і ще до середини першого тайму досягли успіху: Ваут Вегхорст виявився найросторопнішим у штрафному майданчику суперника і з району одинадцятиметрової позначки пробив повз голкіпера.

По перерві він записав на свій рахунок дубль, а згодом у воротах Нюбеля розписались ще Кевін Мбабу та Жоао Віктор. Гол престижу від Раббі Матондо дещо підсолодив гіркоту поразки гельзенкірхенців і зафіксував новий клубний антирекорд.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ