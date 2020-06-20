toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
ШАХТАР - ОЛЕКСАНДРІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Холанд приніс Борусії Д перемогу над РБ Лейпциг і срібло, Вольфсбург розтрощив Шальке: 33-й тур Бундесліги, субота

18:40 - Читать на русском
Холанд приніс Борусії Д перемогу над РБ Лейпциг і срібло, Вольфсбург розтрощив Шальке: 33-й тур Бундесліги, субота
РБ Лейпциг – Борусія Д – 0:2 / Твіттер РБ Лейпциг

У суботу, 20 червня, відбулись всі матчі 33-го туру чемпіонату Німеччини. Рахунки та звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга 2019/20, 33-й тур

Кельн – Айнтрахт – 1:1

Голи: Кайнц, 44 (пен.) – Дост, 73

Майнц – Вердер – 3:1

Голи: Квайсон, 25, Боетіюс, 30, Фернандес, 85 – Осако, 59

Падерборн – Борусія М – 1:3

Голи: Міхель, 54 – Херман, 4, Штіндль, 55 (пен.), 73

Вилучення: Хюнемайєр, 66 (Падерборн, друга жовта картка)

РБ Лейпциг – Борусія Д – 0:2

Голи: Холанд, 30, 90+3

Шальке – Вольфсбург – 1:4

Голи: Матондо, 70 – Вегхорст, 16, 56, Мбабу, 59, Жоау Віктор, 70

Камбек Ярмоленка і Маліновського, дербі Ліверпуля, екзамен Барселони та Моурінью проти Ман Юнайтед – топ-матчі вікенду

Середняки турнірної таблиці – Кельн та Айнтрахт – провели доволі нудний перший тайм, який прикрасив лише одинадцятиметровий на останніх хвилинах: після пострілу Флоріана Кайнца, круглий влучивши у штангу, влетів у сітку воріт. В середині другої сорокап'ятихвилинки Бас Дост замкнув простріл Джібріля Соу і встановив остаточний нічийний результат.

Справжню боротьбу за виживання влаштували аутсайдери турнірної таблиці Вердер та Майнц. Обидві команди ризикували вилетіти до нижчого дивізіону, тому влаштували битву за "шість очок". В середині тайму Робін Квайсон після подачі зі штрафного вдало зіграв на добиванні і головою заштовхав круглого у ворота. Вже за 5 хвилин господарі подвоїли свою перевагу: Данні Латца продемонстрував фантастичний дриблінг, обіграв кількох захисників і виклав шкіряного під удар Жан-Полю Боетіюсу, який невідпорно пробив повз голкіпера, забезпечивши комфортний рахунок перед відпочинком.

По перерві підопічні Флоріана Кофельдта один гол відквитали – фантастичний постріл у падінні під перекладину вдався Юя Осаці. Та за кілька хвилин до закінчення поєдинку всі надії бременців поховав Едмілсон Фернандес, встановивши остаточний рахунок у матчі.

Падерборн, який втратив будь-які шанси залишитись у Бундеслізі, намагався гучно грюкнути дверима у матчі з менхенгладбаською Борусією. Однак пропустив вже на четвертій хвилині: Патрік Херман після помилки захисника вдало зіграв на добиванні і відкрив рахунок у матчі.

По перерві Свен Міхель несподівано для голкіпера пробив з-за меж штрафного майданчика у кут воріт і вирівняв становище. Та вже за хвилину Ларс Штіндль поставив все на свої місця, забивши спочатку з пенальті, а потім і з гри.

Центральний поєдинок туру між дортмундською Борусією і РБ Лейпциг виправдав усі сподівання. "Бики", яким необхідно було вигравати, аби випередити "джмелів" у турнірній таблиці, віддали ініціативу супернику і сподівались на контратаки. Проте пропустили в середині тайму від Ерлінга Холанда. Завдавши загалом 16 ударів по воротах Романа Буркі господарі так і не спромоглись забити, натомість пропустили ще раз від норвежця вже у доданий час і втратили будь-які шанси на "срібло" німецької першості.

Шальке, який не знав смаку перемог в останніх чотирнадцяти матчах, прагнув змінити сумну статистику у битві з Вольфсбургом. Та "вовки" з перших хвилин кинулись бомбардувати ворота Алєксандера Нюбеля і ще до середини першого тайму досягли успіху: Ваут Вегхорст виявився найросторопнішим у штрафному майданчику суперника і з району одинадцятиметрової позначки пробив повз голкіпера.

По перерві він записав на свій рахунок дубль, а згодом у воротах Нюбеля розписались ще Кевін Мбабу та Жоао Віктор. Гол престижу від Раббі Матондо дещо підсолодив гіркоту поразки гельзенкірхенців і зафіксував новий клубний антирекорд.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ

blog_ava
Шахтар – Олександрія: анонс матчу УПЛ
08:00
5070
Теги
Німеччина Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Вольфсбург Вольфсбург Вердер Вердер Шальке Шальке Майнц Майнц Кельн Кельн Падерборн Падерборн РБ Лейпциг РБ Лейпциг Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Борусія Менхенгладбах Борусія Менхенгладбах
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Мілевський забив черговий гол за Динамо Брест
    Світ — 19:12510 Мілевський забив черговий гол за Динамо Брест
43
хв
Торіно
20:30
Парма
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук